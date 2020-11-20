Zlatan Ibrahimovic'ten büyük kıyak! Takım arkadaşlarına PS5 gönderdi

Kariyerini İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da sürdüren Zlatan Ibrahimovic, takım arkadaşlarına jest yaptı. İsveçli dünya yıldızı, herkese Play Station 5 (PS5) aldı.

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic, takım arkadaşları için kesenin ağzını açtı. İsveçli tecrübeli yıldız, bütün takım arkadaşlarına Play Station 5 hediye etti.

Takımdan Rafael Leao, Samu Castillejo ve Matteo Musacchio gibi isimler de Ibrahimovic'in kendilerine yaptığı jesti sosyal medya hesapları üzerinden paylaşarak yıldız isme teşekkür ettiler.

39 yaşında olmasına rağmen halen Avrupa'nın en formda golcüleri arasında yer alan Zlatan Ibrahimovic, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 9 maçta 9 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.













DİĞER