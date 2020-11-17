17 Kasım 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Fransa - İsveç maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

Fransa - İsveç maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 Giriş Tarihi: 17.11.2020

Uluslar Ligi'nin 6. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fransa - İsveç maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Ligi 3. Grup 6. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler arama motorlarında maçın detaylarını araştırıyor. Peki, Fransa - İsveç maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

FRANSA - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fransa - İsveç maçı 17 Kasım Salı günü saat 22:45'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

İspanya - Almanya maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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