Fransa - İsveç maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasında İspanya ile Almanya karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, İspanya - Almanya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?