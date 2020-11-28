28 Kasım 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Zamalek 1-2 Al Ahly (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Afrika'nın en büyüğü Al Ahly!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 Giriş Tarihi: 28.11.2020

finalinde , 'i mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

finalinde , 'i mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Al Ahly'nin gollerini; Amr Al Sulaya, Mohamed Magdi Kafsha'dan geldi.

Zamalek'in tek golünü ise Shikabala kaydetti.

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