Afrika Şampiyonlar Ligi finalinde Al Ahly, Zamalek'i 2-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.



Al Ahly'nin gollerini; Amr Al Sulaya, Mohamed Magdi Kafsha'dan geldi.



Zamalek'in tek golünü ise Shikabala kaydetti.

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