16 Kasım 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA Uluslar Ligi: Macaristan 1-1 Sırbistan (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Macaristan ile Sırbistan berabere kaldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.11.2020

Uluslar B Ligi 3. Grup'ta rakiplerimiz ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

3. Grup'ta rakiplerimiz arasında bulunan ile kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi ekibin golünü 39. dakikada Kalmar kaydederken, misafir takımın golü ise 17. dakikada Radonjic attı.

Bu sonuçla birlikte Macaristan puanını 8'e yükseltirken, Sırbistan da 3 puana ulaştı.

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