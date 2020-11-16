UEFA Uluslar Ligi: Macaristan 1-1 Sırbistan (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Uluslar B Ligi'nde A Milli Futbol Takım'ımız sahasında Rusya'yı konuk etti. Ay-yıldızlılar, rakibini 3-2 yendi ve 1992'den beri tarihinde ilk kez Rusya'yı mağlup etti. | Son dakika Milli Takım haberleri