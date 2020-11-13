13 Kasım 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika: Mohamed Salah corona virüsüne (Covid-19) yakalandı

Mohamed Salah'tan kötü haber!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.11.2020

, ekibi 'da forma giyen yıldız futbolcu 'ın yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığını açıkladı.

İngiltere devi 'da forma giyen Mısırlı futbolcu 'tan kötü haber geldi. , Afrika Uluslar Kupası Eleme maçları için kampında bulunan yıldız oyuncunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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