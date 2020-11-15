15 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool'lu futbolcu Mohamed Salah'ın corona virüsünü nasıl kaptığı ortaya çıktı

Salah'ın Covid-19'u nasıl kaptığı ortaya çıktı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.11.2020

Geçtiğimiz günlerde Futbol Federasyonu'nun corona virüsüne yakalandığını açıkladığı yıldız futbolcu 'ın Covid-19'a Kahire'de kardeşinin düğününde yakalandığı ortaya çıktı.

ekiplerinden 'un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah'ın koronavirüse, Kahire'de katıldığı kardeşinin düğününde yakalandığı ortaya çıktı. basını Salah'ın katıldığı düğündeki görüntüleri yayınladı.

Liverpool'un ve Mısır 'nın 28 yaşındaki yıldız oyuncusu Salah'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Mısır medyası, Salah'ın erkek kardeşi Nasr'ın düğününden yayınladığı görüntülerde, yıldız isimle diğer konukların maskesiz olduğu ve sosyal mesafeye uyulmadığı dikkatleri çekti. Dün Mısır ve Togo arasında gerçekleşen Afrika Uluslar Kupası maçından önce Mısır Futbol Federasyonu'nun Twitter'dan yaptığı açıklamada, Salah'ın şimdiye kadar hiçbir semptom göstermediği ifade edilirken, bir otelde hemen izolasyona alındığı bildirmişti.

ÜÇ KRİTİK MAÇTA YOK

Salah, 17 Kasım'daki Togo'yla oynanacak rövanşta forma giyemeyecek. Liverpool'un 21 Kasım'da ligdeki Leicester City, 25 Kasım'da da Şampiyonlar Ligi'ndeki Atalanta'yla yapacağı mücadelelerde de yer alması ise zor gözüküyor.



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