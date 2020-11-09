09 Kasım 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Juventus'tan flaş karar! Cristiano Ronaldo...

İtalya Serie A ekibi Juventus, 2018 yazında Real Madrid'den Cristiano Ronaldo'yu 100 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. Siyah-beyazlı takım için flaş bir iddia ortaya atılırken, Portekizli dünya yıldızı ile yolların ayrılabileceği ifade edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.11.2020 19:21
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Juventus'tan flaş karar! Cristiano Ronaldo...

İtalya Ligi'nin son yıllardaki tek hakimi Juventus, takımın yıldızı Cristiano Ronaldo ile ilgili flaş bir karar aldı. Çizme basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlı kulüp, dünyaca ünlü Portekizli golcüyle yollarını ayırmak istiyor.

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Juventus'tan flaş karar! Cristiano Ronaldo...

Ronaldo'nun yıllık ücretinin takımda kendisine en yakın isimden 5 kat fazla olduğu belirtilirken, mali yönden tasarruf yapmak isteyen Juventus yönetiminin bu nedenle ayrılık kararı aldığı öne sürüldü.

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Juventus'tan flaş karar! Cristiano Ronaldo...

Corona virüsü nedeniyle gelirlerinde büyük bir düşüş yaşayan Juve, takımın en fazla kazanan oyuncusunu satarak rahatlamak istediği belirtildi.

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Juventus'tan flaş karar! Cristiano Ronaldo...

Ayrıca Juventus'un yeni teknik direktörü Andre Pirlo'nun da 35 yaşındaki yıldızın bencil tavırlarından şikayetçi olduğu ve takımda otoriteyi sağlamakta zorlandığı iddia edildi.

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Juventus'tan flaş karar! Cristiano Ronaldo...

2018'de Juventus'a imza atan ve yıllık 28 milyon pound kazanan Ronaldo'nun, İtalyan ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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