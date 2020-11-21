İtalya Serie A'nın 8. hafta mücadelesinde Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus ile Cagliari karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Juventus - Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus ile Cagliari kozlarını paylaşacak. Maçın detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Juventus - Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

JUVENTUS - CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Juventus - Cagliari maçı 21 Kasım Cumartesi günü saat 22:45'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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