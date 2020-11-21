21 Kasım 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus - Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | İtalya Serie A

Juventus - Cagliari maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 Giriş Tarihi: 21.11.2020

İtalya Serie A'nın 8. hafta mücadelesinde 'ın formasını giydiği ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Juventus - Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 'ın formasını giydiği ile kozlarını paylaşacak. Maçın detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Juventus - Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

JUVENTUS - CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Juventus - Cagliari maçı 21 Kasım Cumartesi günü saat 22:45'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Atletico Madrid - Barcelona maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Atletico Madrid - Barcelona maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Hertha Berlin - B. Dortmund maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Hertha Berlin - B. Dortmund maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Eintracht Frankfurt - Leipzig maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Eintracht Frankfurt - Leipzig maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör