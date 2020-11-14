14 Kasım 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Hırvatistan'da Vida'dan sonra Marcelo Brozovic de pozitif

Vida'dan sonra o isim de pozitif!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 Giriş Tarihi: 14.11.2020

Hırvatistan Milli Takımı, A Milli Takımımız ile yaptığı maçın devre arasında 'nın Covid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenmişti. Hırvatistan'da 1 vaka daha ortaya çıktı. 'in corona virüsü testi pozitif çıktı.

A Milli Takımı, Uluslar Ligi'ndeki Rusya ve Macaristan maçları öncesi Hırvatistan ile bir hazırlık maçı oynamıştı. Bu karşılaşmaya damga vuran olay ise mücadelede 45 dakika forma giyen 'nın corona virüsü testinin pozitif çıkması olmuştu.

Hırvatistan Futbol Federasyonu, gece yarısı yaptığı açıklama ile Inter forması giyen 'in de Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Brozovic, A Milli Takım'la oynanan müsabakada kadroda yer almıştı ancak forma giymemişti.

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