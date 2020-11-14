Hırvatistan'da Vida'dan sonra Marcelo Brozovic de pozitif

Hırvatistan Milli Takımı, A Milli Takımımız ile yaptığı maçın devre arasında Domagoj Vida'nın Covid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenmişti. Hırvatistan'da 1 vaka daha ortaya çıktı. Marcelo Brozovic'in corona virüsü testi pozitif çıktı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki Rusya ve Macaristan maçları öncesi Hırvatistan ile bir hazırlık maçı oynamıştı. Bu karşılaşmaya damga vuran olay ise mücadelede 45 dakika forma giyen Domagoj Vida'nın corona virüsü testinin pozitif çıkması olmuştu.

Hırvatistan Futbol Federasyonu, gece yarısı yaptığı açıklama ile Inter forması giyen Marcelo Brozovic'in de Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Brozovic, A Milli Takım'la oynanan müsabakada kadroda yer almıştı ancak forma giymemişti.

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