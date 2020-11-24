24 Kasım 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Zlatan Ibrahimovic'ten FIFA 21'e sert tepki! "Kim izin verdi?"

Zlatan'dan FIFA 21'e sert tepki! Kim izin verdi?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.11.2020

Dünyaca en çok oynanan oyunlar arasında bulunan FIFA, Zlatan Ibrahimovic'in yüzünü kullanmasına tecrübeli golcüden sert bir tepki geldi. İsveçli forvet, "EA Sports'a oyunda yüzümü kullanması için kim izin verdi?" dedi.

Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği FIFA oyun serisi, Ultimate Team moduyla kitleleri peşinden sürüklemeye devam ediyor. EA Sports, oyun içinde oyuncuların yüzlerini ve isimlerini kullanmak için kişilerin iznini almak zorunda.

Konuyla ilgili fotoğrafının kullanıldığını ancak izninin alınmadığını ifade eden Milan'ın İsveçli golcüsü Zlatan Ibrahimovic, hesabından yaptığı eleştiride, "EA Sports'a oyunda yüzümü kullanması için kim izin verdi? Ben böyle bir izin verdiğimi hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

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