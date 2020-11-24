24 Kasım 2020, Salı
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Zlatan Ibrahimovic'ten FIFA 21'e sert tepki! "Kim izin verdi?"
Dünyaca en çok oynanan oyunlar arasında bulunan FIFA, Zlatan Ibrahimovic'in yüzünü kullanmasına tecrübeli golcüden sert bir tepki geldi. İsveçli forvet, "EA Sports'a oyunda yüzümü kullanması için kim izin verdi?" dedi.
Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği FIFA oyun serisi, Ultimate Team moduyla kitleleri peşinden sürüklemeye devam ediyor. EA Sports, oyun içinde oyuncuların yüzlerini ve isimlerini kullanmak için kişilerin iznini almak zorunda.
Konuyla ilgili fotoğrafının kullanıldığını ancak izninin alınmadığını ifade eden Milan'ın İsveçli golcüsü Zlatan Ibrahimovic, sosyal medya hesabından yaptığı eleştiride, "EA Sports'a oyunda yüzümü kullanması için kim izin verdi? Ben böyle bir izin verdiğimi hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.
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