08 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Brest - Lille maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa 1. Lig

Brest - Lille maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 Giriş Tarihi: 08.11.2020

Fransa 1. Lig'de 10. hafta maçında ile , , ve Mustafa Kapı'nın takımı karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasına maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Brest - Lille maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Fransa 1. Ligi'nde heyecan devam ediyor. 10. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. , ve gibi milli yıldızlarımızın formasını giydiği Lille'de hedef mutlak galibiyet. Peki, Brest - Lille maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BREST - LILLE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Brest - Lille maçı 8 Kasım Pazar günü saat 15:00'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

BREST - LILLE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Brest: Larsonneur; Faussurier, Chardonnet, Duverne, Perraud; Honorat, Belkebla, Mbock, Favire; Mounie, Cardona

Lille: Maignan; Zeki Celik, Fonte, Botman, Mandava; Araujo, Andre, Sanches, Bamba; Burak Yilmaz, Yurici

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