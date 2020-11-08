Brest - Lille maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa 1. Lig
Fransa 1. Lig'de 10. hafta maçında Brest ile Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın takımı Lille karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasına maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Brest - Lille maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Fransa 1. Ligi'nde heyecan devam ediyor. 10. hafta maçında Brest ile Lille kozlarını paylaşacak. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik gibi milli yıldızlarımızın formasını giydiği Lille'de hedef mutlak galibiyet. Peki, Brest - Lille maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
BREST - LILLE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Brest - Lille maçı 8 Kasım Pazar günü saat 15:00'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.
BREST - LILLE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Brest: Larsonneur; Faussurier, Chardonnet, Duverne, Perraud; Honorat, Belkebla, Mbock, Favire; Mounie, Cardona
Lille: Maignan; Zeki Celik, Fonte, Botman, Mandava; Araujo, Andre, Sanches, Bamba; Burak Yilmaz, Yurici
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