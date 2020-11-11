11 Kasım 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool'a şok! İngiliz stoper Joe Gomez sakatlandı

Liverpool'da sakatlık kabusu! İngiliz stoper...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 Giriş Tarihi: 11.11.2020

'da sakatlık kabusu sürmeye devam ediyor. Kırmızı-beyazlılarda Van Dijk, Arnold ve Fabinho'nun ardından İngiliz savunmaa oyuncusu milli takım kampında sakatlandı.

İngiltere ekiplerinden 'da forma giyen , milli takım kampında sakatlandı.

Alman teknik adam yönetimindeki Liverpool'da savunmada görev yapan futbolcuların sakatlıklarına bir yenisi eklendi.

İngiltere'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki Belçika ve İzlanda maçları için milli takım kadrosunda yer alan 23 yaşındaki Gomez, antrenmanda sakatlandı.

Gomez'in durumunun ciddi olup olmadığına yönelik açıklamanın kontrollerden sonra yapılması bekleniyor.

Premier Lig'de geçen sezon 30 yıllık şampiyonluk hasretine son veren Liverpool'da, savunma oyuncuları Virgil van Dijk, Fabinho ve Trent Alexander-Arnold art arda sakatlanmıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
F.Bahçe'nin eski yıldızına tehdit mektubu! F.Bahçe'nin eski yıldızına tehdit mektubu!
İspanyollar Çalhanoğlu'nun peşinde! Sözleşme detayları... İspanyollar Çalhanoğlu'nun peşinde! Sözleşme detayları...
Ozan'a dünya devi talip oldu! Ozan'a dünya devi talip oldu!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör