12 Kasım 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Gürcistan 0-1 Kuzey Makedonya (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Kuzey Makedonya tarih yazdı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 Giriş Tarihi: 12.11.2020

, EURO 2020 play-off maçında 'ı Pandev'in golü ile 1-0 mağlup etti ve tarihinde ilk kez 'na katılma hakkını kazandı.

play-off finalinde ile , karşı karşıya geldi. Kuzey Makedonya maçı 1-0 kazanarak şampiyonaya katılım hakkı kazandı.


Karşılaşmada Kuzey Makedonya'nın golü 56. dakikada bir dönem Galatasaray forması da giyen Goran Pandev'den geldi.

Kuzey Makedonya'da Eljif Elmas karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi.



TARİHİNDE İLK KEZ

Daha önce hiç büyük turnuvaya katılamayan Kuzey Makedonya, 1960 yılından beri düzenlenen turnuvada ilk kez temsil edilecek. Ülke 1991 yılından sonra Yugoslavya'dan ayrıldı.

C GRUBUNA DÜŞTÜLER

Tarihinde ilk kez turnuvaya katılım hakkı kazanan Kuzey Makedonya; C grubunda Hollanda, Ukrayna ve Avusturya ile mücadele edecek

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