12 Kasım 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Portekiz Andorra: 7-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET İZLE)

Portekiz gol oldu yağdı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.11.2020

'nde ile oynayacağı maç öncesi hazırlık maçında Andorra'yı ağırlayan Portekiz, rakibini Paulinho (2), Neto, Sanches, Garcia (k.k.), Ronaldo ve Felix'in golleriyle 7-0 mağlup etti.

'nde ile oynayacağı maç öncesi Andorra'y konuk eden Portekiz rakibiyle Luz Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım, rakibini 8. dakikada Pedro Lomba Neto 29 ve 61. dakikalarda Paulinho, 56. dakikada Renato Sanches, 76. dakikada Emil Garcia (k.k.), 85. dakikada ve 88. dakikada Joao Felix'in attığı gollerle 7-0 mağlup etti.

Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Kasım'da Fransa'ı ağırlayacak, 17 Kasım'da ise Hırvatistan deplasmanına konuk olacak.

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