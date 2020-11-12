UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa ile oynayacağı maç öncesi hazırlık maçında Andorra'yı ağırlayan Portekiz, rakibini Paulinho (2), Neto, Sanches, Garcia (k.k.), Ronaldo ve Felix'in golleriyle 7-0 mağlup etti.

UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa ile oynayacağı maç öncesi Andorra'y konuk eden Portekiz rakibiyle Luz Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım, rakibini 8. dakikada Pedro Lomba Neto 29 ve 61. dakikalarda Paulinho, 56. dakikada Renato Sanches, 76. dakikada Emil Garcia (k.k.), 85. dakikada Cristiano Ronaldo ve 88. dakikada Joao Felix'in attığı gollerle 7-0 mağlup etti.

Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Kasım'da Fransa'ı ağırlayacak, 17 Kasım'da ise Hırvatistan deplasmanına konuk olacak.

DİĞER