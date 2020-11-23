Yusuf Yazıcı maça damga vurdu! Lille 4-0 Lorient (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Fransa Ligue 1'in 11. haftasında temsilcilerimizin formasını giydiği Lille sahasında Lorient'i ağırladı. Ev sahibi ekip maçı 4-0 kazanırken, karşılaşmada Yusuf Yazıcı 2 gol, 1 asist yaparak maçın yıldızı oldu.
Ligue 1'in 11. hafta maçında Lille Lorient ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi takım 4-0 kazandı.
YUSUF'TAN 2 GOL, 1 ASİST!
Lille'e galibiyeti getiren golleri 29. ve 51. dakikalarda Yusuf Yazıcı, 57'de Luiz Araujo ve 90. dakikada Jonathan David kaydetti. Temsilcimiz Yusuf Yazıcı, aynı zamanda 3. golün asistini de yaptı.
Mücadelede sakatlığı bulunan Zeki Çelik ve kart cezalısı olan Burak Yılmaz süre alamazken, Yusuf Yazıcı ise ilk 11'de sahaya çıktı ve 80. dakikada yerini Ikone'ye bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Lille 11 hafta sonunda 22 puana ulaştı ve zirve takibini sürdürdü. Lorient ise 8 puanda kaldı.
Maçın ardından Lille, sosyal medya hesabından Yusuf Yazıcı'yla ilgili bu paylaşımı yaptı:
𝑴𝑨𝑮𝑰𝑪 𝒀𝑨𝒁𝑰𝑪𝑰 pic.twitter.com/qKyXciA7PT— LOSC (@losclive) November 22, 2020
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