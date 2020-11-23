23 Kasım 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Yusuf Yazıcı maça damga vurdu! Lille 4-0 Lorient (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Durmuyor, durduramıyorlar! Yusuf Yazıcı şov yaptı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 Giriş Tarihi: 23.11.2020

Fransa Ligue 1'in 11. haftasında temsilcilerimizin formasını giydiği sahasında 'i ağırladı. Ev sahibi ekip maçı 4-0 kazanırken, karşılaşmada 2 gol, 1 asist yaparak maçın yıldızı oldu.

Ligue 1'in 11. hafta maçında ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi takım 4-0 kazandı.

YUSUF'TAN 2 GOL, 1 ASİST!

Lille'e galibiyeti getiren golleri 29. ve 51. dakikalarda , 57'de Luiz Araujo ve 90. dakikada Jonathan David kaydetti. Temsilcimiz Yusuf Yazıcı, aynı zamanda 3. golün asistini de yaptı.

Mücadelede sakatlığı bulunan ve kart cezalısı olan süre alamazken, Yusuf Yazıcı ise ilk 11'de sahaya çıktı ve 80. dakikada yerini Ikone'ye bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Lille 11 hafta sonunda 22 puana ulaştı ve zirve takibini sürdürdü. Lorient ise 8 puanda kaldı.

Maçın ardından Lille, sosyal medya hesabından Yusuf Yazıcı'yla ilgili bu paylaşımı yaptı:

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