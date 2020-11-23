İngiltere'de seyirciler stada dönüyor! İşte o tarih
Corona virüsü pandemisi nedeniyle dünyanın birçok yerinde olduğu gibi maçların seyircisiz oynandığı İngiltere'de sporseverler stada dönüyor. Ada'da 2 Aralık'tan itibaren açık havada düzenlenen spor etkinliklerine seyirci alınacağı öğrenildi.
Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılarak hayatı durma noktasına getiren yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını, spor müsabakalarını da etkilemişti. Dünyanın çoğu ülkesinde açık ve kapalı yerlerde düzenlenen spor müsabakalarına seyirci alınmasın yasaklanmış, birçok spor organizasyonu ise ertelenmiş ve iptal edilmişti.
Salgın nedeniyle stadyumlara seyirci alınmasının yasak olduğu İngiltere'de flaş bir karar aldı. Başbakan Boris Johnson, açık havada düzenlenen spor etkinliklerine 2 Aralık'tan itibaren seyircilerin alınmasına izin verdi.
BBC ve Daily Mail'de yer alan habere göre; Spor ve Kültür Bakanlığı, stadyumlara seyirci alınmasıyla ilgili bir protokol hazırladı. Bu protokole göre stadyumlar, büyüklüklerine göre 1, 2 ve 3. derecelere bölünecek.
1. derece büyüklükteki stadyumlara 4.000 seyirci ya da yüzde 50 kuralı getirilecek. Hangisi daha az seyirciye denk geliyorsa buna göre seyirci alınacak.
2. derecedeki stadyumlara 2.000 seyirci ya da yüzde 50 seyirci kuralı getirilecek. Hangisi daha az seyirciye denk geliyorsa buna göre seyirci alınacak.
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