23 Kasım 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

İngiltere'de seyirciler stada dönüyor! İşte o tarih

İngiltere'de seyirciler stada dönüyor! İşte o tarih
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.11.2020

Corona virüsü pandemisi nedeniyle dünyanın birçok yerinde olduğu gibi maçların seyircisiz oynandığı 'de sporseverler stada dönüyor. Ada'da 2 Aralık'tan itibaren açık havada düzenlenen spor etkinliklerine seyirci alınacağı öğrenildi.

'in Wuhan kentinden dünyaya yayılarak hayatı durma noktasına getiren yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını, spor müsabakalarını da etkilemişti. Dünyanın çoğu ülkesinde açık ve kapalı yerlerde düzenlenen spor müsabakalarına seyirci alınmasın yasaklanmış, birçok spor organizasyonu ise ertelenmiş ve iptal edilmişti.

Salgın nedeniyle stadyumlara seyirci alınmasının yasak olduğu 'de flaş bir karar aldı. Başbakan , açık havada düzenlenen spor etkinliklerine 2 Aralık'tan itibaren seyircilerin alınmasına izin verdi.

BBC ve 'de yer alan habere göre; Spor ve , stadyumlara seyirci alınmasıyla ilgili bir protokol hazırladı. Bu protokole göre stadyumlar, büyüklüklerine göre 1, 2 ve 3. derecelere bölünecek.

1. derece büyüklükteki stadyumlara 4.000 seyirci ya da yüzde 50 kuralı getirilecek. Hangisi daha az seyirciye denk geliyorsa buna göre seyirci alınacak.

2. derecedeki stadyumlara 2.000 seyirci ya da yüzde 50 seyirci kuralı getirilecek. Hangisi daha az seyirciye denk geliyorsa buna göre seyirci alınacak.

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