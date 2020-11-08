Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'e övgü dolu sözler! "Lille Türk oyuncuları gibi güçlü"

Lille formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde iki maçta hat-trick yapan Yusuf Yazıcı, gol krallığında zirvede bulunuyor. Fransız basını da milli oyuncularımızı manşetlere taşımaya devam ediyor. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'ne geride bıraktığımız hafta Yusuf Yazıcı damgasını vurdu. Lille forması giyen milli futbolcu, deplasmanda takımının Milan'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada hat-trick yaparak dikkatleri bir kez daha üzerine çekmeyi başardı. Yusuf Yazıcı'nın bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ikinci hat-trick'inin ardından başta Fransa olmak üzere Avrupa basını, milli yıldızı manşetlerine taşıdı. Son olarak Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe, takımdaki Türk oyuncular üzerine bir analiz haber kaleme aldı ve bu haberi okuyucularına, "Lille, Türk oyuncuları Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik gibi güçlü" başlığı ile duyurdu.

Haberde, Lille'in bu sezonki başarılı performansında en büyük etkinin bu üçlü olduğuna vurgu yapıldı. "Henüz 3'ü birden ligde bir maça ilk 11'de başlamasa da, Lille'in bu sezonki harika başlangıcının anahtar isimleri oldular. Farklı karaktere ve özelliklere sahip bu üçlü, saha içinde ve dışında birbirini tamamlıyor" ifadelerinin kullanıldığı haberde, Roubaix Türk-Fransız Derneği'nin başkanı İbrahim Alçı'nın şu sözlerine de yer verildi:

Burak, Yusuf ve Zeki sürekli yan yanalar. Bu da onları zenginleştiriyor. Berber yemek yiyorlar, beraber dışarı çıkıyorlar, beraber seyahate gidiyorlar. Bu aslında bir aile olduklarını gösteriyor.

Geride bıraktığımız sezon geçirdiği ağır sakatlığın etkilerini üzerinden atan Yusuf Yazıcı, bu sezon çıktığı 11 karşılaşmada 7 gole imzasını attı. Lille'e devre arasında Beşiktaş'tan transfer olan Burak Yılmaz, yeni takımıyla çıktığı 12 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergilerken, bir diğer milli oyuncu Zeki Çelik ise bu sezon forma giydiği 11 maçta 2 gol atarken 1 de asist yapma başarısı gösterdi.

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