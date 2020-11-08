İspanya La Liga'nın 9. haftasında Valencia ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Valencia - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Son şampiyon Real Madrid zorlu Valencia'ya konuk olacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valencia - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

VALENCIA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Valencia - Real Madrid maçı 8 Kasım Pazar günü saat 23:00'de Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

DİĞER