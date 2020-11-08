08 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Valencia - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | İspanya La Liga

Valencia - Real Madrid maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.11.2020

'nın 9. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Valencia - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. Son şampiyon zorlu 'ya konuk olacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valencia - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

VALENCIA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Valencia - Real Madrid maçı 8 Kasım Pazar günü saat 23:00'de Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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