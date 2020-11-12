Diego Maradona taburcu oldu! İşte ameliyat sonrası ilk fotoğraf

Arjanin'in efsane futbolcularından Diego Armando Maradona, beyninde pıhtı olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz hafta ameliyat edilmişti. Ameliyatı başarılı geçen 60 yaşındaki eski futbolcu, taburcu edildi.

Futbolun efsane isimlerinden Diego Armando Maradona, beyninde gelişen pıhtı nedeniyle ameliyat olmuştu. Başarılı geçen operasyonun ardından doktoru, "Maradona, yaşlı bir hastamız. Hayatında çok fazla stres ve baskı var. Şu an ona yardımcı olmalıyız. Maradona olmak çok zor" ifadelerini kullanmıştı.

60 yaşındaki eski futbolcu, taburcu edildi.

İşte ameliyat sonrasındaki o fotoğrafı:

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