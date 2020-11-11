Milan ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'na İspanya'nın dev kulüplerinden Atletico Madrid talip oldu. İspanyollar, Çalhanoğlu'na 3 yıllık sözleşme karşılığında 12 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

İspanyol devi Atletico Madrid, Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun ardından bir başka Türk yıldız Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için harekete geçti.

İspanyolların ünlü yayın organı AS'ta yer alan habere göre; Atletico Madrid yönetimi, Milan'la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan milli futbolcunun menajeriyle resmi temaslara başladı.

3 YIL İÇİN 12 MİLYON EURO!

Madrid ekibinin Hakan Çalhanoğlu için 12 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı ve tecrübeli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme konusunda görüşme yaptığı ifade edildi.

Milan'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcunun 2.5 milyon euroluk yıllık ücretine yüzde 100 zam talep ettiği belirtilirken, istediği teklifi alamadığı takdirde Atletico'ya 'evet' diyebileceği kaydedildi.

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu ile Atletico Madrid'in yanı sıra Manchester United, Juventus ve Inter gibi kulüpler de ilgileniyor.



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