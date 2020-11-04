04 Kasım 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Diego Maradona'nın durumu iyi!

Maradona'nın durumunu doktoru açıkladı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.11.2020

Arjantin'in efsane futbolcularından , ani bir gelişme ile hastaneye kaldırılmış ve TSİ 2 sıralarında ameliyata alınmıştı. 60 yaşındaki eski futbolcunun doktoru, ameliyatın iyi geçtiğini ve durumunun iyi olduğunu söyledi.

Futbolun efsane isimlerinden , bir süre öce beyininde gelişen pıhtı nedeniyle ameliyata alınmıştı. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki bir klinikte operasyona giren Maradona'nın ameliyatı, yaklaşık 2 saat sürdü. Ameliyat sonrası açıklamalarda bulunan doktor Leopoldo Luque, Maradona'nın durumunun iyi olduğunu ve efsane ismin uyandığını söyledi.

"Maradona, yaşlı bir hastamız. Hayatında çok fazla stres ve baskı var. Şu an ona yardımcı olmalıyız. Maradona olmak çok zor" ifadelerini kullanan doktor Luque, Arjantinli eski yıldızın corona virüsüne yakalandığı yönündeki iddiaları ise yalanladı.

Maradona'dan kötü haber! haberin devamı

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