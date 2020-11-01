Premier Lig: Newcastle United 2-1 Everton | MAÇ SONUCU | Cenk Tosun'lu Everton deplasmanda kayıp

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Newcastle United, sahasında Everton'ı 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Callum Wilson (2) kaydederken; Everton forması giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun, uzun süreli sakatlığının ardından ilk kez sahaya çıktı.

Premier Lig'in 7. haftasında Newcastle United ile Everton, St James' Park'ta karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 56 (p) ve 84. dakikalarda Callum Wilson'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı. Merseyside ekibinin 90+1. dakikada Dominic Calvert-Lewin ile bulduğu gol mağlubiyeti engelleyemedi.

Newcastle United bu sonuçla puanını 11'e çıkararak 10. sıraya yükseldi. Bu sezonki 2. yenilgisini alan Everton ise 13 puanla 2. sırada yer aldı.

CENK TOSUN 246 GÜN SONRA SAHADA

Öte yandan geçtiğimiz sezon Crystal Palace'da kiralık olarak forma giydiği dönemde sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalan milli futbolcumuz Cenk Tosun, 246 gün sonra formasına kavuştu. Mücadelenin 69. dakikasında oyuna dahil olan yıldız oyuncu, takımının mağlubiyetini önleyemedi.

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