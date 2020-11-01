01 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig: Newcastle United 2-1 Everton | MAÇ SONUCU | Cenk Tosun'lu Everton deplasmanda kayıp

Cenk Tosun'lu Everton deplasmanda kayıp
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 Giriş Tarihi: 01.11.2020

'in 7. haftasında , sahasında Everton'ı 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri (2) kaydederken; Everton forması giyen milli futbolcumuz , uzun süreli sakatlığının ardından ilk kez sahaya çıktı.

'in 7. haftasında ile Everton, St James' Park'ta karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 56 (p) ve 84. dakikalarda 'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı. Merseyside ekibinin 90+1. dakikada Dominic Calvert-Lewin ile bulduğu gol mağlubiyeti engelleyemedi.

Newcastle United bu sonuçla puanını 11'e çıkararak 10. sıraya yükseldi. Bu sezonki 2. yenilgisini alan Everton ise 13 puanla 2. sırada yer aldı.

CENK TOSUN 246 GÜN SONRA SAHADA

Öte yandan geçtiğimiz sezon 'da kiralık olarak forma giydiği dönemde sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalan milli futbolcumuz , 246 gün sonra formasına kavuştu. Mücadelenin 69. dakikasında oyuna dahil olan yıldız oyuncu, takımının mağlubiyetini önleyemedi.

7 gollü maçta kazanan Southampton haberin devamı

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