11 Kasım 2020, Çarşamba

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Dünya devleri Ozan Kabak'ın peşinde! İşte istenen rakam

Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan ve burada gösterdiği başarılı performansla Bundesliga ekibi Schalke 04'ün yolunu tutan Ozan Kabak, Avrupa devlerinin radarına girdi. Premier Lig ekibi Liverpool ve Serie A temsilcisi Milan, milli futbolcu için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Giriş Tarihi: 11.11.2020 11:35 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 11:35
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Dünya devleri Ozan Kabak'ın peşinde! İşte istenen rakam

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 ile başarılı bir performans sergileyen Ozan Kabak şimdiden ara transfer döneminin gözdesi durumunda.

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Dünya devleri Ozan Kabak'ın peşinde! İşte istenen rakam

Milli futbolcu için daha önce birçok transfer iddiası ortaya atılmıştı.

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Dünya devleri Ozan Kabak'ın peşinde! İşte istenen rakam

Takvim'de yer alan habere göre, İngiliz devi Liverpool ile İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Ozan Kabak için devrede. Dünya devlerinin genç futbolcu için teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.

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Dünya devleri Ozan Kabak'ın peşinde! İşte istenen rakam

Özellikle Hollandalı yıldızı Van Dijk'ın sakatlığı ile sarsılan Liverpool'ın milli futbolcuyu çok istediği ifade edildi.

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Dünya devleri Ozan Kabak'ın peşinde! İşte istenen rakam

SCHALKE 30-40 MİLYON EURO İSTİYOR

Almanya Bundesliga ekibi Schalke'nin milli futbolcumuz için en az 30-40 milyon euro istediği iddia edildi.

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