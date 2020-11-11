11 Kasım 2020, Çarşamba
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Dünya devleri Ozan Kabak'ın peşinde! İşte istenen rakam
Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan ve burada gösterdiği başarılı performansla Bundesliga ekibi Schalke 04'ün yolunu tutan Ozan Kabak, Avrupa devlerinin radarına girdi. Premier Lig ekibi Liverpool ve Serie A temsilcisi Milan, milli futbolcu için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri
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