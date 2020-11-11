Dünya devleri Ozan Kabak'ın peşinde! İşte istenen rakam

Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan ve burada gösterdiği başarılı performansla Bundesliga ekibi Schalke 04'ün yolunu tutan Ozan Kabak, Avrupa devlerinin radarına girdi. Premier Lig ekibi Liverpool ve Serie A temsilcisi Milan, milli futbolcu için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

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Giriş Tarihi: 11.11.2020 11:35 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 11:35 ABONE OL