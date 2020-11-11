Zlatan Ibrahimovic'in hayatı film oluyor! İşte vizyona giriş tarihi

Kariyerini Milan'da sürdüren Zlatan Ibrahimovic'in hayatı film oluyor. 'I am Zlatan' adlı otobiyografisine dayandırılacak filmin, 2021'nin sonbahar aylarında vizyona girmesi planlanıyor.

Dünya yıldızı Zlatan Ibrahimovic'in hayatı beyaz perdeye taşınıyor. İsveçli yıldızın hayatından kesitleri yansıtacak film, 11-13 yaşları ile 17-23 yaşları arasını kapsayacak. Jens Sjögren'in yönetmenliğini yaptığı film, Dominic Andersson Bajraktati ve Granit Rushiti isimli amatör oyuncular tarafından canlandırılacak.

2020 Eylül'ünde çekimlere başlanan filmin 2021'in sonbahar aylarında vizyona çıkması bekleniyor.

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