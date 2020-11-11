11 Kasım 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Zlatan Ibrahimovic'in hayatı film oluyor! İşte vizyona giriş tarihi

Ibrahimovic'in hayatı film oluyor! İşte vizyona giriş tarihi
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 Giriş Tarihi: 11.11.2020

Kariyerini Milan'da sürdüren Zlatan Ibrahimovic'in hayatı oluyor. 'I am Zlatan' adlı otobiyografisine dayandırılacak filmin, 2021'nin sonbahar aylarında vizyona girmesi planlanıyor.

Dünya yıldızı Zlatan Ibrahimovic'in hayatı beyaz perdeye taşınıyor. İsveçli yıldızın hayatından kesitleri yansıtacak , 11-13 yaşları ile 17-23 yaşları arasını kapsayacak. Jens Sjögren'in yönetmenliğini yaptığı film, Dominic Andersson Bajraktati ve Granit Rushiti isimli amatör oyuncular tarafından canlandırılacak.

2020 Eylül'ünde çekimlere başlanan filmin 2021'in sonbahar aylarında vizyona çıkması bekleniyor.

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