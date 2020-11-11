Portekiz'in dev kulüpleri Benfica ve Sporting Lizbon'a polis baskını!

Portekiz'in iki dev kulübü Benfica ve Sporting Lizbon'un ofislerine polis baskını düzenlendi. İki ekibin transfer yolsuzluğu ve kara para aklama soruşturmasına girdiği öğrenildi.

Portekiz futbolu, ülkenin köklü kulüpleri Benfica ve Sporting Lizbon hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturması haberleriyle çalkalanıyor.

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Portekiz polisi, oyuncu transferleriyle bağlantılı bir yolsuzluk ve kara para aklama soruşturması kapsamında Benfica ve Sporting Lizbon ile Santa Clara kulüplerinin ofislerine baskın düzenledi.

Aktarılan bilgilere göre, Benfica'nın 2015/16 sezonunda kazandığı şampiyonluğun ardında yasadışı bazı hareketlerin olduğundan şüphenildiği ve incelemenin bu yüzden yapıldığı belirtildi.

Benfica'da ayrıca yöneticilerin maçlardan önce rakip oyunculara transfer ve daha iyi sözleşme sözü vererek akıllarını çelmeye çaldığı iddia edildi.

30 AYRI ARAMA YAPILDI!

Portekiz başsavcılığı, pazartesi günü Kamu Bakanlığı'nın talimatıyla Adli Polis ve Vergi Dairesi tarafından yaklaşık 30 arama yapıldığını belirtti. Her üç kulüp de ofislerinde yapılan aramaları doğrularken, Benfica Kulübü ise "yetkililerle tam işbirliği yapma" istdiğinin altını çizdi.

Sporting Lizbon Kulübü'nden yapılan açıklamada ise, soruşturmanın 2011-14 arasında gerçekleştiği iddia edilen usulsüzlüklerle ilgili olduğunu söyledi ve Portekiz futbolunda şeffaflığı teşvik etme çabalarını tebrik etti.

Savcılar, tümü profesyonel futbolla bağlantılı, haksız avantaj kazanç elde etme suçları, aktif ve pasif yolsuzluk, nitelikli vergi dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlarını içeren bir dizi davayı araştırdıklarını söyledi.

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