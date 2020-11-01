Premier Lig ertelenecek mi? Açıklama geldi
İngiltere'de artan corona virüsü vakaları nedeniyle 1 aylık sokağa çıkma kararının ardından merak edilen bir diğer konu Premier Lig'in ertelenip ertelenmeyeceği oldu. İşte detaylar...
Corona virüsü vakalarının kontrolsüz şekilde artmasıyla İngiltere'de bir dizi önlemler devreye sokuldu. Ada'da 5 Kasım'dan itibaren 1 ay sürecek şekilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ülke genelinde alınan karantina kararı sonrası gözler Premier Lig'e çevrildi.
Yetkililerden yapılan açıklamaya göre Premier Lig maçları, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 4 haftalık periyodda devam edecek. Lig müsabakaları seyircisiz oynanacak.
Bilindiği gibi pandeminin başlarında da corona virüsünden en çok etkilenen Avrupa ülkelerinin başında gelen İngiltere'de, Premier Lig 3 ay boyunca askıya alınmıştı. (Fotromaç)
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