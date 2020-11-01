01 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig ertelenecek mi? Açıklama geldi

Premier Lig ertelenecek mi? Açıklama geldi
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.11.2020

'de artan corona virüsü vakaları nedeniyle 1 aylık sokağa çıkma kararının ardından merak edilen bir diğer konu 'in ertelenip ertelenmeyeceği oldu. İşte detaylar...

Corona virüsü vakalarının kontrolsüz şekilde artmasıyla 'de bir dizi önlemler devreye sokuldu. Ada'da 5 Kasım'dan itibaren 1 ay sürecek şekilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ülke genelinde alınan karantina kararı sonrası gözler 'e çevrildi.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre Premier Lig maçları, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 4 haftalık periyodda devam edecek. Lig müsabakaları seyircisiz oynanacak.

Bilindiği gibi pandeminin başlarında da corona virüsünden en çok etkilenen Avrupa ülkelerinin başında gelen İngiltere'de, Premier Lig 3 ay boyunca askıya alınmıştı. (Fotromaç)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Deplasman kabusu! Messi de yetmedi Deplasman kabusu! Messi de yetmedi
Real Madrid'den farklı galibiyet! Real Madrid'den farklı galibiyet!
Leipzig deplasmanda mağlup! Leipzig deplasmanda mağlup!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör