Zlatan Ibrahimovic'ten milli takım açıklaması! "Kızdırmak istedim"
Geçtiğimiz günlerde milli takım formalı fotoğrafını paylaşan Zlatan Ibrahimovic için milli takıma geri döneceği iddiaları yer almıştı. Konuyla ilgili 39 yaşındaki dünya yıldızı açıklamalarda bulundu ve "Sadece İsveçli insanları kızdırmak istedim" dedi.
Emekli olduğu İsveç Milli Takımı'na geçtiğimiz hafta yaptığı paylaşımla dönüş sinyali veren Zlatan Ibrahimovic, böyle bir düşüncesi olmadığını söyledi.
Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından İsveç Milli Takımı formasıyla bir fotoğrafını paylaşan 39 yaşındaki Milan'lı yıldız, "Beni bu formayla görmeyeli uzun zaman oldu." ifadelerini kullanmıştı. Herkes bu paylaşımın milli takıma dönüş sinyali olarak yorumlarken, Ibra'dan tam tersi bir açıklama geldi.
"SADECE İSVEÇLİ İNSANLARI KIZDIRMAK İSTEDİM"
Tecrübeli futbolcu yaptığı son açıklamada, "Geri dönmeyeceğim. Sadece İsveçli insanları kızdırmak istedim" ifadesini kulandı.
Boşnak kökenli Zlatan'ın, İsveç'te kendisine karşı zaman zaman sergilenen ırkçı tavırlar nedeniyle bu ifadeleri kullandığı belirtiliyor.
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