Milan efsanesinden Simon Kjaer'e övgü dolu sözler! "Takımın güvencesi"

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın efsane teknik direktörleri arasında gösterilen Arrigo Sacchi, Simon Kjaer'e övgü dolu sözler sarf etti. Sacchi, Danimarkalı stoper için "Milan'ın en büyük güvencesi" ifadelerini kullandı.

İtalya Serie A devi Milan'ın efsane hocalarından Arrigo Sacchi, son dönemdeki başarılı grafiği değerlendirdi.

Milan'ın başarısında eski Fenerbahçeli Simon Kjaer'in büyük payı olduğunu vurgulayan Sacchi, flaş ifadelere imza attı.

Danimarkalı stoperin Milan için önemli bir futbolcu olduğunu dile getiren efsana antrenör, İsmi pek anılmayan ama beni çok etkileyen birisini söylemek istersm o isim Kjaer olur. O harika işler yapıyor ve Milan'ın en büyük güvencesi" diye konuştu.

1987-91 ve 1996-97 yılları arasında Milan'ı çalıştıran Arrigo Sacchi, 2 Şampiyonlar Ligi, 2 Süper Kupa, 2 Kulüpler Dünya Kupası, 1 Serie A ve 1 de İtalya Süper Kupa zaferi elde etti.

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