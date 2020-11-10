10 Kasım 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Milan efsanesinden Simon Kjaer'e övgü dolu sözler! "Takımın güvencesi"

Kjaer için övgü dolu sözler! Milan'ın güvencesi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.11.2020

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın efsane teknik direktörleri arasında gösterilen Arrigo Sacchi, Simon Kjaer'e övgü dolu sözler sarf etti. Sacchi, Danimarkalı stoper için "Milan'ın en büyük güvencesi" ifadelerini kullandı.

İtalya Serie A devi Milan'ın efsane hocalarından Arrigo Sacchi, son dönemdeki başarılı grafiği değerlendirdi.

Milan'ın başarısında eski Fenerbahçeli Simon Kjaer'in büyük payı olduğunu vurgulayan Sacchi, flaş ifadelere imza attı.

Danimarkalı stoperin Milan için önemli bir futbolcu olduğunu dile getiren efsana antrenör, İsmi pek anılmayan ama beni çok etkileyen birisini söylemek istersm o isim Kjaer olur. O harika işler yapıyor ve Milan'ın en büyük güvencesi" diye konuştu.

1987-91 ve 1996-97 yılları arasında Milan'ı çalıştıran Arrigo Sacchi, 2 Şampiyonlar Ligi, 2 , 2 Kulüpler Dünya Kupası, 1 Serie A ve 1 de İtalya Süper Kupa zaferi elde etti.

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