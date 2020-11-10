Luka Jovic hapisten böyle kurtuldu! İşte o detay
Real Madrid'in Sırp futbolcusu Luka Jovic, corona virüsü kurallarını ihlal ederek 6 ay hapis cezası ile karşı karşıya kalmıştı. Golcü futbolcu Sırp yetkililerle anlaşarak 30 bin euroluk para cezasnı ödedi ve hapis cezası almaktan kurtuldu.
İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Luka Jovic, geçtiğimiz mart ayında kız arkadaşının doğum gününe katılmak için ülkesi Sırbistan'a gitmiş ancak karantinada olması gerekirken evden kaçarak gizlice İspanya'ya dönüş yapmıştı.
Corona virüsü vakalarının oldukça yaygın olduğu bir dönemde böyle bir harekete imza atan Sırp golcü hakkında soruşturma başlatılmış ve 6 ay hapis ceza alabileceği iddia edilmişti.
30 BİN EURO PARA CEZASI ÖDEYECEK
İspanyolların ünlü yayın organı AS'ta yer alan habere göre, Jovic hapis cezası almaktan kurtuldu. 23 yaşındaki oyuncunun Sırp makamlarla anlaşmaya vardığı ve 30 bin euro para cezası ödeyerek 6 aylık hapis cezası almaktan kurtulduğu belirtildi. (Fotomaç)
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