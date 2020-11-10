10 Kasım 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Neymar'a twitch şoku! Kanalı ban yedi

Neymar'a twitch şoku! Kanalı ban yedi
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 Giriş Tarihi: 10.11.2020

PSG'de forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Twitch şoku yaşıyor. Brezilyalı yıldız futbolcu bir süre Twitch yayınlarına ara vermek zorunda kaldı.

Oyun dünyasının en popüler canlı yayın servisi konumunda bulunan Twitch, dünyaca ünlü 'ın kanalını banladı.

Şu an için Brezilyalı yıldızın Twitch'ten neden banlandığı bilinmiyor. Tahminler, Neymar'ın yayınlar sırasında müzik telifine takıldığı ve lisans ihlali gerçekleştirdiği için kanalının kapatıldığı yönünde.

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An itibarıyla Neymar'ın Twitch kanalına giriş yaptığınızda "Üzgünüz. Bir zaman makinesine sahip değilseniz bu içerik artık ulaşılamaz demektir." uyarısı yer almakta. Neymar'ın Twitch'e geri dönüp dönemeyeceği ise henüz bilinmiyor.

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