10 Kasım 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Şaka pahalıya patladı! Bruno Tavares göğsünden vuruldu

Şaka pahalıya patladı! Göğsünden vuruldu
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.11.2020

Sporting Lizbon'un genç oyuncusu Bruno Tavares, arkadaşıyla şakalaşırken göğsünden vuruldu ve hastaneye kaldırıldı. Polis, genç oyuncunun kaçan arkadaşını arıyor.

Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting'in genç yıldız adayı Bruno Tavares arkadaşıyla şakalaşması sonucu ölümü kıl payı atlattı.

'ın haberine göre, 18 yaşındaki oyuncu, arkadaşı tarafından yanlışlıkla göğsünden vuruldu ve hastaneye kaldırıldı.

Lizbon doğumlu olan genç futbolcu, Portekiz futbolunda geleceğin önemli bir yıldızı olarak görülüyor. Sporting kulübü mayıs ayında Tavares ile 5 yıllık yeni bir sözleşmeye imza atmıştı.

EŞEK ŞAKASI PAHALIYA PATLADI!

Arkadaşı ile şakalaşma sonucu silah kazara ateş aldı ve Tavares göğsünden vurularak Lizbon'daki bir hastanede acil ameliyata alındı.

Taburcu olan genç oyuncunun tedavisini Sporting sağlık ekibi üstlendi. Polis ise olay yerinden silahla kaçan o arkadaşı arıyor.

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