İtalya Serie A'nın 7. haftasında Lazio ile Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Lazio - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Vedat Muriç'in yeni takımı Lazio ile Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde futbolseverler müsabakanın detayları hakkında araştırma yapıyor. Peki, Lazio - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

LAZIO - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lazio - Juventus maçı 8 Kasım Pazar günü saat 14:30'da beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

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