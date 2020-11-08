08 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Lazio - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | İtalya Serie A

Lazio - Juventus maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.11.2020

A'nın 7. haftasında ile 'ın formasını giydiği karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Lazio - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

A'da heyecan devam ediyor. Vedat Muriç'in yeni takımı ile 'ın formasını giydiği karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde futbolseverler müsabakanın detayları hakkında araştırma yapıyor. Peki, Lazio - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

LAZIO - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lazio - Juventus maçı 8 Kasım Pazar günü saat 14:30'da beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

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