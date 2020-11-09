09 Kasım 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Ayak bileği kırılan Felipe Melo 3-4 ay forma giyemeyecek

İşte Melo'nun sahalara dönüş tarihi
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 Giriş Tarihi: 09.11.2020

Bir dönem ülkemizde Galatasaray forması giyen ve kariyerini 'ta sürdüren , Vasco da Gama ile oynanan maçta kırılmıştı. Brezilyalı futbolcunun 3-4 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Kulübü, Vasco da Gama'yı 1-0 yendikleri lig maçında sakatlanan 37 yaşındaki Melo'nun sol ayak bileğinde kırık tespit edildiğini duyurdu.

Brezilyalı futbolcunun ameliyat edileceği ve sahalara dönmesinin 3-4 ay süreceği belirtildi.

, 2011-2015 yıllarında formasını giydiği Galatasaray'da üçer Süper Lig ve Türkiye Süper Kupa ile 2 Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

Terim'den Melo paylaşımı! haberin devamı

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