Zlatan Ibrahimovic'ten flaş paylaşım! Milli takıma geri mi dönüyor?

Zlatan Ibrahimovic, yaptığı paylaşımla olay oldu. EURO 2016'dan sonra milli takımı bıraktığını açıklayan İsveçli yıldız, milli takıma geri dönüş için fitili ateşledi.

Bu sezon forma giydiği 4 karşılaşmada 7 gol atarak dikkatleri üzerine çeken ve Milan'ın Serie A liderliğinde büyük payı olan Zlatan Ibrahimovic'ten flaş bir paylaşım geldi.

İsveç Milli Takımı formasıyla bir pozunu paylaşan Ibrahimovic, "Görüşmeyeli uzun zaman oldu" notunu düştü.

Dünya yıldızının yaptığı bu paylaşım "Zlatan Ibrahimovic milli takıma geri mi dönüyor?" sorularını da beraberinde getirdi.

Zlatan Ibrahimovic, EURO 2016 turnuvasının ardından milli takıma veda etmişti.

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