02 Kasım 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Zlatan Ibrahimovic'ten flaş paylaşım! Milli takıma geri mi dönüyor?

Ibra'dan flaş paylaşım! Milli takıma geri mi dönüyor?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.11.2020

Zlatan Ibrahimovic, yaptığı paylaşımla olay oldu. 'dan sonra milli takımı bıraktığını açıklayan İsveçli yıldız, milli takıma geri dönüş için fitili ateşledi.

Bu sezon forma giydiği 4 karşılaşmada 7 gol atarak dikkatleri üzerine çeken ve Milan'ın Serie A liderliğinde büyük payı olan Zlatan Ibrahimovic'ten flaş bir paylaşım geldi.

formasıyla bir pozunu paylaşan Ibrahimovic, "Görüşmeyeli uzun zaman oldu" notunu düştü.

Dünya yıldızının yaptığı bu paylaşım "Zlatan Ibrahimovic milli takıma geri mi dönüyor?" sorularını da beraberinde getirdi.

Zlatan Ibrahimovic, turnuvasının ardından milli takıma veda etmişti.

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