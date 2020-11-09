09 Kasım 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi İtalya'da kayıp! Dikkat çeken istatistik

Muriqi İtalya'da kayıp! Dikkat çeken istatistik
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.11.2020

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken ve yaz transfer döneminde Serie A ekibi Lazio'ya gönderilen Vedat Muriqi, İtalya'da sergilediği oyunla bekleneni veremedi. İşte o istatistik...

Vedat Muriqi yaz transfer döneminde uzun süren görüşmeler sonucunda Fenerbahçe'den 17.5 milyon Euro karşılığında İtalya Serie A takımlarından Lazio'nun yolunu tuttu.

Kariyerinde yeni bir sayfa açan tecrübeli golcünün şu ana kadar Lazio'da ortaya koyduğu performans hayal kırıklığı yaratırken İtalyan basınından da ağır eleştiriler aldı. Lazio'lu taraftarlar da Muriqi'ye Juventus maçı sonrası sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

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FİLELERİ HAVALANDIRAMADI

Lazio ile Şampiyonlar Ligi ve İtalya Serie A'da toplam 7 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, toplam 284 dakika sahada kalırken gol ve asist katkısında bulunamadı.

Vedat Muriqi'nin Lazio performansı

Maç Oyunda Kaldığı Süre

Sampdoria 3-0 Lazio 31
Lazio 2-1 Bologna 26
Torino 3-4 Lazio 57
Lazio 1-1 Juventus 54
Lazio 3-1 B.Dortmund 23
C.Brugge 1-1 Lazio 34
Zenit 1-1 Lazio 59

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