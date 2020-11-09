Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi İtalya'da kayıp! Dikkat çeken istatistik
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken ve yaz transfer döneminde Serie A ekibi Lazio'ya gönderilen Vedat Muriqi, İtalya'da sergilediği oyunla bekleneni veremedi. İşte o istatistik...
Vedat Muriqi yaz transfer döneminde uzun süren görüşmeler sonucunda Fenerbahçe'den 17.5 milyon Euro karşılığında İtalya Serie A takımlarından Lazio'nun yolunu tuttu.
Kariyerinde yeni bir sayfa açan tecrübeli golcünün şu ana kadar Lazio'da ortaya koyduğu performans hayal kırıklığı yaratırken İtalyan basınından da ağır eleştiriler aldı. Lazio'lu taraftarlar da Muriqi'ye Juventus maçı sonrası sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
FİLELERİ HAVALANDIRAMADI
Lazio ile Şampiyonlar Ligi ve İtalya Serie A'da toplam 7 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, toplam 284 dakika sahada kalırken gol ve asist katkısında bulunamadı.
Vedat Muriqi'nin Lazio performansı
Maç Oyunda Kaldığı Süre
Sampdoria 3-0 Lazio 31
Lazio 2-1 Bologna 26
Torino 3-4 Lazio 57
Lazio 1-1 Juventus 54
Lazio 3-1 B.Dortmund 23
C.Brugge 1-1 Lazio 34
Zenit 1-1 Lazio 59
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