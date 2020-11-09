09 Kasım 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona'lı Ansu Fati 4 ay sahalardan uzak kalacak

Barça'lı yıldız 4 ay yok!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 Giriş Tarihi: 09.11.2020

'da oynanan ve 'nın 5-2 üstünlüğüyle biten karşılaşmasında sakatlanan 'den kötü haber geldi. İspanyol devi, genç yıldızının 4 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

'nın genç yıldızı , sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat edildi.

Katalan temsilcisi oyuncunun durumuyla ilgili açıklama yaptı ve 18 yaşındaki futbolcunun 4 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Fati, 'da 7 maçta forma giyerken 4 gol atmıştı.

Messi Barcelona'yı farka taşıdı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Cengiz ve Çağlar A Spor'a konuştu! Umarım uzun yıllar birlikte oynarız Cengiz ve Çağlar A Spor'a konuştu! "Umarım uzun yıllar birlikte oynarız"
Muriqi İtalya'da kayıp! Dikkat çeken istatistik Muriqi İtalya'da kayıp! Dikkat çeken istatistik
Fiorentina'nın milli oyuncularına Covid-19 engeli Fiorentina'nın milli oyuncularına Covid-19 engeli
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör