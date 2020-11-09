Barcelona'lı Ansu Fati 4 ay sahalardan uzak kalacak

La Liga'da oynanan ve Barcelona'nın 5-2 üstünlüğüyle biten Real Betis karşılaşmasında sakatlanan Ansu Fati'den kötü haber geldi. İspanyol devi, genç yıldızının 4 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati, sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat edildi.

Katalan temsilcisi oyuncunun durumuyla ilgili açıklama yaptı ve 18 yaşındaki futbolcunun 4 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Fati, La Liga'da 7 maçta forma giyerken 4 gol atmıştı.

❗ [SON DAKİKA]



Başarılı bir menisküs ameliyatı geçiren @ANSUFATI, yaklaşık dört ay sahalardan uzak kalacak. #ÁnimoAnsu pic.twitter.com/PPK7ay9WQi — FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) November 9, 2020

DİĞER