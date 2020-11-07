Messi Barcelona'yı farka taşıdı! Barcelona 5-2 Real Betis | MAÇ SONUCU
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 8. haftasında Barcelona, sahas��nda Real Betis'i Messi (2) Dembele, Griezmann ve Pedri'nin golleriyle 5-2 mağlup etti.
İspanya La Liga'nın 8. haftasında Barcelona sahasında Real Betis ile karşı karşıya geldi. Teknik Direktör Ronald Koeman, yıldız oyuncu Lionel Messi'yi mücadeleye yedek başlattı. Katalan ekibi 22. dakikada Dembele'nin golüyle 1-0 öne geçerken, Real Betis 45. dakikada Sanabria'yla eşitliği yakaladı. İlk 45 dakika 1-1'lik beraberlikle sona ererken, ikinci yarıda Fati'nin yerine Messi oyuna dahil oldu.
MESSI PENALTI DIŞINDA İLK GOLÜNÜ ATTI
Barcelona 49. dakikada Griezmann'ın golüyle 2-1 öne geçerken, 61. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına gelen Messi farkı 2'ye çıkardı. Bu maç öncesinde ligde Villarreal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Ferencvaros, Juventus ve Dinamo Kiev filelerini penaltıdan havalandıran Messi, attığı golle penaltılardan 5. golünü bulmuş oldu. Real Betis 73'te Loren Moron'la farkı 1'e indirirken, Messi 82'de bir kez daha sahneye çıktı ve bu sezon penaltı dışında ilk golünü atarak skoru 4-2'ye getirdi. 90'da Pedri, Barcelona'nın 5. golünü kaydederken, Katalan ekibi sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Barcelona ligde 4 maç aradan sonra galibiyete uzanarak puanını 11'e yükseltti.
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