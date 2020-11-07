07 Kasım 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Messi Barcelona'yı farka taşıdı! Barcelona 5-2 Real Betis | MAÇ SONUCU

Messi Barcelona'yı farka taşıdı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.11.2020

'nin () 8. haftasında , sahas��nda 'i Messi (2) Dembele, Griezmann ve Pedri'nin golleriyle 5-2 mağlup etti.

İspanya 'nın 8. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Teknik Direktör Ronald Koeman, yıldız oyuncu 'yi mücadeleye yedek başlattı. Katalan ekibi 22. dakikada Dembele'nin golüyle 1-0 öne geçerken, Real Betis 45. dakikada Sanabria'yla eşitliği yakaladı. İlk 45 dakika 1-1'lik beraberlikle sona ererken, ikinci yarıda Fati'nin yerine Messi oyuna dahil oldu.

MESSI PENALTI DIŞINDA İLK GOLÜNÜ ATTI

Barcelona 49. dakikada Griezmann'ın golüyle 2-1 öne geçerken, 61. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına gelen Messi farkı 2'ye çıkardı. Bu maç öncesinde ligde Villarreal, Şampiyonlar Ligi'nde de Ferencvaros, ve filelerini penaltıdan havalandıran Messi, attığı golle penaltılardan 5. golünü bulmuş oldu. Real Betis 73'te Loren Moron'la farkı 1'e indirirken, Messi 82'de bir kez daha sahneye çıktı ve bu sezon penaltı dışında ilk golünü atarak skoru 4-2'ye getirdi. 90'da Pedri, Barcelona'nın 5. golünü kaydederken, Katalan ekibi sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Barcelona ligde 4 maç aradan sonra galibiyete uzanarak puanını 11'e yükseltti.

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