La Liga'nın 9. haftasında Valencia ile Real Madrid, Mestalla Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, 1-0 geriye düştüğü maçtan 35, 54 ve 63. dakikalarda penaltıdan Carlos Soler ve 43. dakikada Raphael Varane'ın (k.k.) attığı gollerle 4-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Madrid'in 23. dakikada Karim Benzema ile bulduğu gol, mağlubiyete engel olamadı.

Valencia bu sonuçla puanını 11'e yükselterek 9. sırada yer aldı. 16 puanda kalan Real Madrid ise 4. sırada kendine yer buldu.

DİĞER