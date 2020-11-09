09 Kasım 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Valencia Real Madrid: 4-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Real Madrid deplasmanda dağıldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.11.2020

'nin () 9. haftasında , deplasmanda 'ya Soler (3) ve Varane'ın (k.k.) attığı gollerle 4-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

'nın 9. haftasında ile , Mestalla Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, 1-0 geriye düştüğü maçtan 35, 54 ve 63. dakikalarda penaltıdan Carlos Soler ve 43. dakikada Raphael Varane'ın (k.k.) attığı gollerle 4-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Madrid'in 23. dakikada Karim Benzema ile bulduğu gol, mağlubiyete engel olamadı.

Valencia bu sonuçla puanını 11'e yükselterek 9. sırada yer aldı. 16 puanda kalan Real Madrid ise 4. sırada kendine yer buldu.

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