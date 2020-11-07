07 Kasım 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea - Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Chelsea - Sheffield United maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 Giriş Tarihi: 07.11.2020

'in 8. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Chelsea - Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 8. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde futbolseverler maç ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Chelsea - Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

CHELSEA - SHEFFIELD UNITED MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Chelsea - Sheffield United maçı 7 Kasım Cumartesi günü saat 20:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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