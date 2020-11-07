İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Chelsea ile Sheffield United karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Chelsea - Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta mücadelesinde Chelsea ile Sheffield United kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde futbolseverler maç ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Chelsea - Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

CHELSEA - SHEFFIELD UNITED MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Chelsea - Sheffield United maçı 7 Kasım Cumartesi günü saat 20:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

DİĞER