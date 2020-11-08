08 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal - Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Arsenal - Aston Villa maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 Giriş Tarihi: 08.11.2020

'in 8. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Arsenal - Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde futbolseverler maç ile ilgili tüm detayları merak ediyor. Peki, Arsenal - Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ARSENAL - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Arsenal - Aston Villa maçı 8 Kasım Pazar günü saat 22:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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