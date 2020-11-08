İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Arsenal ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Arsenal - Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Arsenal ile Aston Villa kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde futbolseverler maç ile ilgili tüm detayları merak ediyor. Peki, Arsenal - Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ARSENAL - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Arsenal - Aston Villa maçı 8 Kasım Pazar günü saat 22:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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