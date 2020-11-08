08 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Burak Yılmaz Lille'e yetmedi! Brest Lille: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Burak Lille'e yetmedi! Bu sezon ligde ilk kez...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 Giriş Tarihi: 08.11.2020

Fransa Ligue 1'in 10. haftasında sahasında milli oyuncularımızın formasını giydiği 'i ağırladı. 'ın 2 gol attığı ve 'nın da asist yaptığı mücadeleyi Lille 3-2 kaybetti. Bu sonuçla birlikte Fransız temsilcisi ligde ilk kez mağlup oldu.

Ligue 1'in 10. hafta karşılaşmasında , ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Ev sahibi ekibine galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Pierre-Gabriel, 19'da Perraud ve 42. dakikada Cardona attı. Konuk takımın golleri ise 45+3. (p) ve 57. dakikada kaydetti. Deneyimli forvetin ikinci golünün asistini ise yaptı.

Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, Burak 90 dakika sahada kaldı, Yusuf ise 66'ncı dakikada yerini David'e bıraktı. Zeki Çelik ise maçta süre almadı.

Bu sonuçla birlikte Brest puanını 12'ye yükseltirken, Lille ise 19 puanda kaldı ve ligde ilk kez mağlubiyet yüzü gördü.

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