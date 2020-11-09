09 Kasım 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Milan Verona: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Milan 1 puanı uzatmalarda kurtardı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.11.2020

'nin (Serie A) 7. haftasında Milan, sahasında Verona ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi takımın golleri Magnani (k.k.) ve Ibrahimovic'ten gelirken, konuk ekibin gollerini Barak ve Zaccagni kaydetti.

Serie A'nın 7. haftasında Milan ile Verona, San Siro'da kozlarını paylaştı. İki takım karşılıklı buldukları gollerle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Milano ekibinin gollerini, 27. dakikada Giangiacomo Magnani (k.k.) ve 90+3. dakikada Zlatan Ibrahimovic kaydederken, konuk ekibin golleri 6. dakikada Antonin Barak ve 19. dakikada Mattia Zaccagni'den geldi.

Öte yandan Milan'da Ibrahimovic, mücadelenin 66. dakikasında bir penaltı atışından yararlanamadı.

HAKAN ÇALHANOĞLU 87 DAKİKA SAHADA KALDI

Milan forması giyen milli futbolcumuz , ilk 11'de başladığı maçın 87. dakikasında yerini Jens Hauge'ye bıraktı.

Milan bu sonuçla puanını 17'ye çıkararak zirvede yer aldı. Puanını 12'ye yükselten Verona ise 8. sırada kendine yer buldu.

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