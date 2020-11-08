08 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Bayer Leverkusen - B. M'gladbach maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 Giriş Tarihi: 08.11.2020

'nın 7. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Kritik maç öncesinde futbolseverler arama motorlarında maçın detaylarını araştırıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BAYER LEVERKUSEN - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach maçı 8 Kasım Pazar günü saat 20:00'de S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

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