Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında Bayer Leverkusen ile Borussia Mönchengladbach karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Bayer Leverkusen ile Borussia Mönchengladbach kozlarını paylaşacak. Kritik maç öncesinde futbolseverler arama motorlarında maçın detaylarını araştırıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BAYER LEVERKUSEN - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach maçı 8 Kasım Pazar günü saat 20:00'de S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

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