28 Ekim 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Porto 2-0 Olympiakos | MAÇ SONUCU

Porto galibiyetle tanıştı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 Giriş Tarihi: 28.10.2020

Şampiyonlar Ligi C grubu 2. karşılaşmasında sahasında Yunan takımı ile karşılaşan sahadan 2-0 galip ayrılarak devler ligindeki ilk galibiyetini elde etti.

Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu 2. maçında 'u ağırladı. Portekiz temsilcisi baştan sona üstün oynadığı mücadelede rakibini 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti. Ev sahibi takımın gollerini Fabio ve Sergio kaydetti. Bu sonucun ardından Yunan ekibi 3 puanda kaldı.
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