08 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Milan - Hellas Verona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | İtalya Serie A

Milan - Hellas Verona maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 Giriş Tarihi: 08.11.2020

A'nın 7. haftasında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği ile Mert Çetin ve Koray Günter'in takımı karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Milan - Hellas Verona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

A'da heyecan devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde Milanile Atalanta karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde futbolseverler müsabakanın detayları hakkında araştırma yapıyor. Peki, - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

MILAN - HELLAS VERONA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Milan - Hellas Verona maçı 8 Kasım Pazar günü saat 22:45'te beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

Atalanta - Inter maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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