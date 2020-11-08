Milan - Hellas Verona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Atalanta ile Inter karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Atalanta - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?