11 Kasım 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid Ozan Kabak'ı istiyor

Ozan'a dünya devi talip oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 Giriş Tarihi: 11.11.2020

Savunma hattında oldukça sıkıntılı maçlar çıkartan , gündemine milli gururumuz 'ı aldı. Eflatun-beyazlılar Varane ve Militao'nun formsuzluğun sürmesi sebebiyle Ozan transferi için harekete geçti. İşte detaylar...

Milan, için Schalke ile görüşmelerini sürdürürken; transfer sürecine önemli bir aktör daha dahil oldu; . A ve Schalke'nin başarılı savunma oyuncusu Ozan Kabak için İtalyan devinin ardından Real Madrid de resmen devreye girdi.

ile sözleşme yenileyecek olan Real Madrid, Fransız futbolcu Varane ve Brezilyalı Militao'nun performansını yeterli bulmuyor ve patron Zidane da Nacho'ya istediği süreyi vermeyerek İspanyol futbolcuya güvenmediğini gösteriyor.

İKİ ADAY VAR; BİRİ OZAN KABAK

Önümüzdeki sezon için stoper hamlesine mutlaka bir hamle yapacak olan Real Madrid, bu doğrultuda Leipzig'ten Dayot Upamecano ve Schalke'den Ozan Kabak'ı listesine aldı.

SCHALKE 40 MİLYON EUROYU BEKLİYOR

Dayot Upamecano ve Ozan Kabak için girişimlere başlayan Real Madrid, stoper transferi için 30 milyon euro sınırında bir bütçe belirledi. AC Milan'ın ardından Real Madrid ile de Ozan Kabak için görüşmelerde bulunacak olan Schalke yönetimi, A Milli futbolcu için 40 milyon euroya ulaşan bir bondervis bedeli talep ediyor..

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