08 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Atalanta - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | İtalya Serie A

Atalanta - Inter maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 08.11.2020

A'nın 7. haftasında ile Inter karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Atalanta - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

A'da heyecan devam ediyor. ile Inter karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde futbolseverler müsabakanın detayları hakkında araştırma yapıyor. Peki, Atalanta - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ATALANTA - INTER MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Atalanta - Inter maçı 8 Kasım Pazar günü saat 17:00'da beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

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