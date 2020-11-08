İtalya Serie A'nın 7. haftasında Atalanta ile Inter karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Atalanta - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Atalanta ile Inter karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde futbolseverler müsabakanın detayları hakkında araştırma yapıyor. Peki, Atalanta - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ATALANTA - INTER MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Atalanta - Inter maçı 8 Kasım Pazar günü saat 17:00'da beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

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