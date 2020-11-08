08 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Manchester City - Liverpool maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 Giriş Tarihi: 08.11.2020

'in 8. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Manchester City - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde futbolseverler maç ile ilgili tüm detayları merak ediyor. Peki, Manchester City - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

MANCHESTER CITY - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Manchester City - Liverpool maçı 8 Kasım Pazar günü saat 19:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CITY - LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester City: Ederson, Cancelo, Laporte, Dias, Walker, Gündogan, Rodrigo, Bruyne, Sterling, Jesus, Torres

Liverpool: Alisson, Robertson, Gomez, Matip, Alexander-Arnold, Wijnaldum, Henderson, Mané, Firmino, Salah, Jota

Leicester City - Wolverhampton maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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