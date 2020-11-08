İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Manchester City ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Manchester City - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Manchester City ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde futbolseverler maç ile ilgili tüm detayları merak ediyor. Peki, Manchester City - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

MANCHESTER CITY - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Manchester City - Liverpool maçı 8 Kasım Pazar günü saat 19:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CITY - LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester City: Ederson, Cancelo, Laporte, Dias, Walker, Gündogan, Rodrigo, Bruyne, Sterling, Jesus, Torres

Liverpool: Alisson, Robertson, Gomez, Matip, Alexander-Arnold, Wijnaldum, Henderson, Mané, Firmino, Salah, Jota

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