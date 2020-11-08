08 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Leicester City - Wolverhampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Leicester City - Wolverhampton maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 08.11.2020

'in 8. haftasında ve Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Leicester City - Wolverhampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Leicester maçı izle...

'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde futbolseverler maç ile ilgili tüm detayları merak ediyor. Peki, West Bromwich Albion - Tottenham Hotspur maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

LEICESTER CITY - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Leicester City - Wolverhampton maçı 8 Kasım Pazar günü saat 17:00'de S Sport'tan canlı yayınlanacak.

West Bromwich - Tottenham maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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