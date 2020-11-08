Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında Wolfsburg ile Hoffenheim karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Wolfburg - Hoffenheim maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Wolfsburg ile Hoffenheim kozlarını paylaşacak. Kritik maç öncesinde futbolseverler arama motorlarında maçın detaylarını araştırıyor. Peki, Wolfburg - Hoffenheim maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

WOLFBURG - HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Wolfburg - Hoffenheim maçı 8 Kasım Pazar günü saat 17:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

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