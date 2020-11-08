08 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Wolfburg - Hoffenheim maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Wolfburg - Hoffenheim maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 Giriş Tarihi: 08.11.2020

'nın 7. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Wolfburg - Hoffenheim maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Kritik maç öncesinde futbolseverler arama motorlarında maçın detaylarını araştırıyor. Peki, Wolfburg - Hoffenheim maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

WOLFBURG - HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Wolfburg - Hoffenheim maçı 8 Kasım Pazar günü saat 17:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

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